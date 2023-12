Inter, Lautaro dopo l'infortunio: «Sono dispiaciuto, costretto a fermarmi dopo 89 partite di fila»

L'infortunio di Lautaro Martinez è stato confermato dallo stesso attaccante argentino che contro il Bologna in Coppa Italia ha dovuto fermarsi a causa di un problema agli adduttori della coscia sinistra. A comunicarlo è stato l'Inter stesso, che ha reso note le condizioni fisiche dell'ex punta del Racing. Ulteriori aggiornamenti verrano forniti al club nerazzurro dagli esami strumentali a cui il ventiseienne si sottoporrà nei prossimi giorni. Ancora ignoti i tempi di recupero di Lautaro dopo l'infortunio.

Lautaro: «Riposo forzato»

Proprio l'argentino ha scritto due parole sullo stop muscolare che lo costringe a saltare la partita con il Lecce del fine settimana prima di Natale. Martinez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si dice dispiaciuto per il suo infortunio: «Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi. Sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni. Per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile».

Lautaro ha parlato anche della partita con il Bologna: «Sono molto dispiaciuto di c ome sia andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere.

Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti».