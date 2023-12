Frosinone-Juventus: probabili formazioni, dove vederla in diretta tv e streaming

La diciassettesima giornata è quella che precede le feste natalizie e il sentimento dei tifosi sarà molto diverso in base a come sono stati i risultati di questi giorni. Una delle partite in programma nel calendario di Serie A è Frosinone-Juventus, con i ciociari che cercheranno di sfruttare la spinta del morale. Durante la settimana, infatti, Soulè e compagni hanno sconfitto 4-0 il Napoli eliminando gli azzurri dalla Coppa Italia. Dall'altra parte, invece, la Juventus approda allo Stadio Benito Stirpe dopo il pareggio con il Genoa. Intanto, in vista della gara che precede la Vigilia di Natale, Di Francesco e Allegri hanno in mente la formazione più probabile che scenderà in campo.

