Come la Roma e la Lazio, il Pescara a ultrà razzista: «Non sei più nostro tifoso»

Critica su Twitter il Pescara Calcio per il suo impegno nella lotta al razzismo e la società gli risponde per le rime, dicendo che non era più gradito come tifoso della squadra. O quello che è accaduto nel pomeriggio sul profilo ufficiale Twitter della società biancazzurra a un supporter che aveva criticato la politica del Pescara contro il razzismo.



La società abruzzese ha risposto alle critiche del sostenitore con una frase che non ammette repliche: «Da oggi non è più nostro tifoso». Poco fa, sempre sulla pagina Twitter della società adriatica è comparso un messaggio di ringraziamento da parte del presidente della Lega di serie B, Mauro Balata. «Bravo Pescara. Continuiamo insieme questo percorso per dire ancora una volta 'No al Razzismò».

