Robert Hartono, chi è il presidente del Como tra gli uomini più ricchi al mondo: età e patrimonio

Il Como è a un passo dalla Serie A, con una promozione storica dopo 22 anni dall'ultima partecipazione alla massima serie. In mezzo due fallimenti e la rilevazione da parte della nuova proprietà che decide di dare vita a un grande progetto calcistico. Dal 2018 in cui era in Serie D, il Como è a un passo dalla promozione in Serie A nella partita con il Modena che rappresenta il match point decisivo. A catturare l'attenzione non è solo lo stile di gioco del club, fatto di densità e ricerca degli spazi, oppure la presenza di Cesc Fabregas in panchina. Spesso a far parlare della società e la sua stessa proprietà, con Robert Hartono che viene spesso citato come uno degli uomini più ricchi del mondo.

Serie B, il Como vede la A e potrebbe festeggiare a Modena. Bagarre per la salvezza