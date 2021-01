Zaccagni ancora in vetrina. Oggi, il centrocampista del Verona ha firmato il gol del 3-1 contro la squadra che lo vorrebbe per giugno: il Napoli. I partenopei hanno un filo diretto con l'agente del calciatore, Tullio Tinti, e sono al lavoro per abbassare il prezzo (15 milioni di euro) della società veneta. Il ds Giuntoli ne ha parlato prima del match con il presidente Setti. I rapporti tra le due società sono ottimi e le sensazioni restano ancora positive. L'obiettivo del club azzurro, quindi, non cambia: prendere ora un impegno morale, per poi formalizzare l'accordo in vista della prossima estate. «Devo dire che è cresciuto davvero in maniera impressionante» il commento del tecnico Juric, intervistato da SkySport al termine del match.

