Icardi, Spalletti: «Il mio futuro con lui? Non c'è problema. Io penso a Inter-Udinese»

L'Inter si prepara alla trasferta di Udine. «Affrontiamo questa gara nella maniera giusta»



Udinese. «Tutte le gare possono essere decisive, bisogna poi valutare i punti dei nostri avversari e ne abbiamo molti perché ci sono sei squadre che possono arrivare terza o quarta. Quindi dobbiamo affrontare queste partite nella maniera giusta».



Foto Icardi. «Non so a cosa si riferisca ma quando viene qui è vestito da Inter, a me interessa quello».



Juventus. «Per me abbiamo giocato bene anche contro la Roma, ma dipende cosa ti metti nella testa verso la partita contro l'Udinese».



Miglioramenti. «Per il mio modo di pensare dire che siamo dipendenti da un calciatore non mi trova d'accordo. Non era così nemmeno prima. La sintesi è il gol e si dà molta importanza a chi lo fa. Mi veniva da guardare ieri durante Eintracht-Chelsea che i tedeschi non hanno mai finito una gara in casa senza fare gol tranne con noi, perché allora non si dà merito ai difensori dopo che noi non l'abbiamo preso? Si mette molto più in evidenza chi fa gol, a Handanovic o Miranda e Ranocchia che ne hanno presi meno di tutti gli altri non si dà così tanta importanza ma di fatto avere un muro per una squadra è forse la primissima qualità e viene dopo quella di andare a far gol perché nasce da questo equilibrio in fase difensiva il fatto di segnare».



Lotta Champions.«Se temo qualcuno? No perché ci sono alcuni intrecci di partite. Fino alla Lazio ci sono tutte. Abbiamo visto contro di noi che sono una buona squadra. Ci sono anche intrecci con squadre che lottano per la salvezza, mi è impossibile vedere cosa può raggiungere l'Atalanta, il Torino, il Milan. So che squadre come l'Atalanta, che poi tutti gli anni si posano come sorprese, ormai sono una ripetizione della sorpresa. Anche 2-3 anni prima dell'anno scorso mi sa che è arrivata davanti a noi».



Futuro. «Il mio futuro è Udinese-Inter, non Icardi o non Icardi. Poi si chiamerà Inter-Chievo, Napoli-Inter, l'allenamento prima di Inter-Empoli, l'allenamento dopo. Non ho nessun problema ad allenare e far giocare qualsiasi calciatore. Quel che volevo mettere in evidenza è che il futuro è l'Inter e il futuro dell'Inter, far bene gli allenamenti e venire la mattina presto a lavorare, quando arrivano quelli che hanno voglia di fare durante la giornata».

