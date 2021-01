Inter-Milan, lite fra Lukaku e Ibrahimovic a fine primo tempo: finiscono testa contro testa

Il primo tempo tra Inter e Milan finisce con la tensione alle stelle. Ibrahimovic e Lukaku sono finiti testa contro testa sfiorando la rissa. Nasce tutto da un fallo di Romagnoli sull'attaccante dell'Inter, che non la prende bene. Nella discussione si inserisce anche il numero 11 rossonero (che aveva segnato poco prima il gol del vantaggio) e i due, che si conoscono dai tempi del Manchester United, cominciano a stuzzicarsi: Ibra sembra provocarlo sorridendo, il belga non ci sta e i due per poco non vengono alle mani. L'arbitro Valeri li ammonisce entrambi ma al fischio del primo tempo Ibrahimovic fila via negli spogliatoi e dà appuntamento nel tunnel a un Lukaku che va letteralmente su tutte le furie.

Ultimo aggiornamento: 21:48

