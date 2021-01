PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Non può nulla sul gol di Ibrahimovic, poi non viene mai chiamato in causa.

SKRINIAR 6

Gioca con attenzione controllando le manovre offensive rossonere.

DE VRIJ 6.5

Quando c’è da spazzare il pallone, è sempre presente.

KOLAROV 6

Si fa beffare in occasione del vantaggio rossonero, ma si riprende subito.

DARMIAN 5

Soffre per tutto il primo tempo sia Rafael Leao sia Theo Hernandez.

BARELLA 7

Solita gara impetuosa. Si procura il rigore del pari.

BROZOVIC 6.5

Fa girare il pallone cercando di contrastare anche uno come Kessie.

VIDAL 6

Pochi inserimenti, ma buoni i suoi duelli in campo.

PERISIC 6

Si impegna, ma di testa a inizio ripresa è poco preciso.

SANCHEZ 6

Corre molto, ma dovrebbe essere più cattivo.

LUKAKU 7

Archivia la lite con Ibrahimovic e trasforma il rigore del pari.

HAKIMI 6.5

Decisivo il suo ingresso in campo. Dà più spinta.

LAUTARO MARTINEZ 6

In campo per aiutare l’Inter a ribaltare il risultato.

ERIKSEN 7

Gran punizione. Decide il match proprio il giocatore meno utilizzato da Conte.

CONTE 7

La sua Inter approfitta dell’inferiorità numerica.

PAGELLE MILAN

TATARUSANU 8

La parata su Lukaku dimostra che può non far rimpiangere Donnarumma. Poi nel finale si ripete due volte su Lautaro Martinez e Romelu.

DIOGO DALOT 5.5

Fa fatica a tenere Perisic.

KJAER ng

Si fa male ancora e dopo 20’ è costretto a uscire.

ROMAGNOLI 6

Cerca di non farsi scappare Lukaku.

THEO HERNANDEZ 6

Una spina nel fianco della difesa nerazzurra.

MEITE 5.5

Perde molti palloni preziosi in mezzo al campo.

KESSIE 6

È il solito baluardo rossonero, ma mezzo punto in meno per aver praticamente spalancato la porta a Lautaro Martinez al minuto 89.

SAELEMAEKERS 6

Dà equilibrio al Milan.

BRAHIM DIAZ 5.5

Fa quello che può, ma nella trequarti si sente la mancanza di Calhanoglu.

RAFAEL LEAO 5

Ingenuo sul fallo da rigore.

IBRAHIMOVIC 4.5

Fa tutto lui. Segna, insulta Lukaku e si fa buttare fuori per doppia ammonizione.

TOMORI 6

Debutto assoluto con la maglia del Milan. Buone le sue chiusure su Lukaku.

REBIC 5.5

Non facile giocare da solo in attacco.

PIOLI 5.5

Seconda sconfitta di fila tra campionato e Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA