Higuain: «Io da Sarri? Se cercate casino, con me non lo troverete» Video

Facce assonnate e deluse fra i giocatori del Milan rientrati di primo mattino in Italia dopo la Supercoppa italiana persa in Arabia Saudita contro la Juventus. Inevitabilmente l'attenzione di chi ha atteso l'arrivo della squadra all'aeroporto di Malpensa si è concentrata su Gonzalo Higuain, sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Con il cappuccio della felpa in testa, il Pipita ha cercato di dribblare le domande dei giornalisti. «Mi stavate aspettando? Se state cercando casino non lo troverete mai con me», ha detto l'argentino rispondendo a chi gli chiedeva se fosse contento di ritrovare Sarri a Londra. Scuro in volto, Higuain si è diretto verso la macchina senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.



