Higuain, il Chelsea accelera. Affondo del Milan per Piatek

Ultimo aggiornamento: 23:07

Tutto su Piatek. La strategia non cambia, il Milan vuole sostituire il partente Higuain con l'attaccante polacco classe '95. Oggi ci sono stati nuovi contatti tra Leonardo e l'entourage del goleador: la base d'intesa per un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione è confermata, vanno definiti solo i dettagli. Servirà ancora del tempo, invece, per arrivare alla stretta di mano con Preziosi sulla formula del trasferimento. I rossoneri, che non possono formalizzare acquisti a titolo definitivo, puntano ad un prestito oneroso con riscatto molto alto (totale 35-40 milioni di euro). L'acconto potrebbe arrivare dai soldi della possibile vendita di Calhanoglu, Gattuso permettendo: il tecnico calabrese ritiene infatti il turco incedibile.Intanto il Chelsea accelera per Higuain. Il club inglese è disposto ad alzare la cifra del prestito, fissando un riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. L'assenza del Pipita dal 1' contro la Juventus ha fatto molto rumore anche in Inghilterra. Un forfait che l'allenatore rossonero, intervistato dalla Rai, ha spiegato così: «Non è successo nulla, ieri sera aveva 38,5 di febbre e noi abbiamo fatto di tutto per recuperarlo. Sembra una barzelletta, ma è così. La sua ultima partita? Vediamo da domani cosa succederà».