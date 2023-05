Scudetto Napoli, da Calaiò a Osimhen (passando per Cavani, Higuain e Mertens): tutti i bomber dell'era De Laurentiis

In principio fu Massimiliano Varricchio. Il primo bomber del Napoli di De Laurentiis, ripartito dalla Serie C dopo il fallimento, è un ragazzo emiliano arrivato dal Treviso: 4 gol da settembre 2004 a gennaio 2005, prima dell'acquisto dell'attaccante che trascinerà gli azzurri alla doppia promozione. Stiamo parlando di Emanuele Calaiò, che in quegli anni si divide il ruolo da prima punta con l'argentino Roberto "El Pampa" Sosa.

Una volta conquistata la Serie A, a guidare l'attacco del Napoli arrivano Zalayeta, Denis e lo sfortunato Quagliarella, ma è con Cavani che gli azzurri fanno il salto di qualità. E poi Higuain, l'uomo dei record, e Mertens, il top scorer di tutti i tempi della storia azzurra. Prima di Osimhen c'è una lunga tradizione di grandi bomber nei (quasi) 19 anni di De Laurentiis alla guida del Napoli. Un presidente con il fiuto per il gol.