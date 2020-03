Coronavirus, Higuain, Pjanic e Khedira rompono la quarantena della Juventus e fuggono da Torino

TORINO La Juve in fuga dal coronavirus. Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno interrotto in anticipo la quarantena, per fuggire da Torino. I tre giocatori della Juventus - sottoposti ad isolamento volontario così come gli altri 128 dipendenti bianconeri dopo la positività di Rugani e Matuidi- hanno informato la società e sono partiti, tornando nei rispettivi Paesi d’origine. In particolare Higuain, la scorsa notte, si è presentato all’aeroporto di Caselle, con volo privato diretto a Buenos Aires per raggiungere la mamma malata e la famiglia, dopo gli scali in Francia e Spagna. Il Pipita avrebbe presentato un certificato medico con esito negativo al tampone per Covid-19 agli agenti aeroportuali, non è escluso che la fuga possa coinvolgere anche altri giocatori nei prossimi giorni.

La moglie di Rugani incinta: «Ho paura»​

Proprio ieri l'attacante binconero aveva lanciato un appello "partecipate a raccolta fondi". Gonzalo Higuain aveva dato il suo contributo alla lotta contro il virus con una donazione per la raccolta fondi della Juventus da devolvere agli ospedali di Torino e del Piemonte per far fronte all'emergenza Coronavirus. Poi, ha rotto la quarantena e la fuga in Argentina. L'attaccante bianconero aveva pubblicato un videomessaggio: «Partecipate tutti alla raccolta fondi, dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo che siamo tutti distanti ma uniti più che mai», il messaggio del Pipita.



Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA