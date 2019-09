Higuain zittisce la sirene di mercato: «Il River? No, onorerò il contratto con la Juve»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato dato più volte come sicuro partente, ma adessosi è ritagliato il suo spazio nella Juventus e, se pensa al futuro, vede prima di tutto il contratto con i bianconeri, che lo terrà a Torino per le prossime due stagioni. Intervistato da Fox Sports il Pipita ha paralto dell'addio alla Nazionale e delle voci sul suo possibile arrivo al River Plate. «Non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi nei miei confronti - ha ammesso - ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l'esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso».L'è la rinuncia dolente: «La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell'Albiceleste ho vissuto momenti intensi, belli e brutti, poi ho deciso di lasciarla – ha raccontato Higuain - Se ci fosse stata la Var aiin Brasile? Inutile guardare al passato, a penso che sarebbe stato diverso. Ho giocato tanti anni con la Nazionale e ho sempre cercato di dare il massimo: ho una figlia bellissima e adesso ho più tempo da dedicare a lei: chiudere con la Nazionale mi dà la possibilità di stare più tranquillo».