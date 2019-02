Hamsik, la Cina è sempre più vicina: pronti 20 milioni per De Laurentiis

Ultimo aggiornamento: 19:36

Procede spedita l’operazione Napoli-Dalian per il trasferimento di Hamsik. Dopo gli intoppi di mercoledì, che comunque non hanno mai pregiudicato il buon esito della trattativa , ora le parti sono più vicine. Il club cinese appare disposto a pagare il cartellino dello slovacco (20 milioni di euro più bonus) in un’unica soluzione, come preteso da Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi. «Dare moneta, vedere cammello», il messaggio del presidente azzurro durante la presentazione del ritiro di Dimaro.Nel frattempo il centrocampista 31enne non è stato convocato per la partita di domani contro la Fiorentina. Aspetta solo il via libera definitivo per firmare il contratto triennale da 9 milioni a stagione e volare in Cina.