Sono ore caldissime per il trasferimento di Gomez al Siviglia. Il direttore sportivo Monchi ha, infatti, intensificato i contatti per definire entro i prossimi giorni l'intesa sulla base di 8 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto. Confermato anche il sì dell'argentino 32enne, d'accordo con gli andalusi per un contratto sui circa 2,8/3 milioni di euro a stagione fino al 2023. «Il Papu in Spagna? Molto probabilmente avete più notizie voi giornalisti dell’Atalanta» ha raccontato Umberto Marino, dirigente dei bergamaschi, a SkySport. Nei giorni scorsi, il fantasista era stato accostato anche all'Hertha Berlino e al Cincinnati, club della MLS. Ma l'offerta della società andalusa si è rivelata la più convincente. Tra l'altro Monchi è sempre stato un estimatore del Papu: lo aveva corteggiato anche ai tempi della Roma. Da Bergamo a Napoli: sono attese novità sul fronte Llorente. L'attaccante spagnolo ha detto sì alll'Udinese, alla ricerca di un sostituto di Lasagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA