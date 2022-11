Giornalista derubata in diretta in Qatar. La polizia: «Che punizione vorresti per il ladro: prigione o espulsione?»

La giornalista argentina Dominique Metzger è stata derubata in Qatar durante una diretta Instagram. Gli agenti di polizia, secondo quanto ha raccontato la donna, dopo la denuncia le hanno chiesto: «Cosa vuoi che faccia il tribunale? Che lo condannino a 5 anni di prigione, o che lo espellano? Puoi decidere tu».

Metzger, che lavora per l'emittente argentina, ha raccontato quanto le è accaduto in uan serie di storie Instagram: «Mi hanno appena rubato il portafoglio. Questa è stazione di polizia, mi hanno mandato qui per sporgere denuncia».

Dominique Metzger: «Mi hanno rubato il portafogli in diretta»

Metzger ha aggiunto: «Mi hanno fatto andare in un'area d’attesa per sole donne perché qui tutto è diviso». Poi la strana domanda degli agenti: «Qui i poliziotti non ti perquisiscono, non ti assistono, non ti vedono. Ti mandano in un altro ufficio con tutte donne. Ad un certo punto quando stavano raccogliendo la deposizione, mi hanno chiesto: “Cosa vuole che faccia il sistema giudiziario quando troverà il ladro? Perché lo troveremo, abbiamo telecamere ad alta tecnologia”». La giornalista argentina ha spiegato di non «volere questa responsabilità», dicendo agli agenti di volere semplicemente indietro il suo portafogli.