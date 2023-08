Mondiali femminili, Spagna campione: battuta l'Inghilterra 1-0

La Spagna ha vinto i mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Le iberiche hanno battuto 1-0 l'Inghilterra nella finale a Sydney, davanti a oltre 75mila persone. Le Furie Rosse si sono imposte sulle campionesse d'Europa grazie ad una rete di Olga Carmona Garcia nel primo tempo, mancando nella ripresa raddoppio su rigore, sbagliato da Jenifer Hermoso.

L'eroina spagnola è stata quindi l'esterno del Real Madrid, che aveva deciso anche la semifinale contro la Svezia. A soli 23 anni Carmona scrive così la storia del movimento calcistico femminile spagnolo, che ora dovrà fare i conti, dopo la festa per il successo mondiale, con la spaccatura nello spogliatoio. Una parte della Nazionale infatti è in guerra aperta con il discusso ct Jorje Vilda, tanto che alcuni mesi fa c'era stato anche un vero e proprio ammutinamento, poi rientrato per concentrarsi sulla spedizione in Oceania.