Mondiali femminili, la guida. L'Italia debutta lunedì contro l'Argentina. Giugliano: «Sogno di vincere»

I Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda sono iniziati ieri. E manca sempre meno al debutto dell'Italia di Milena Bertolini: programmate la sveglia, lunedì mattina alle 8 le azzurre se la vedranno contro l'Argentina. Una partita sulla carta semplice per la nostra nazionale, ma che nasconde delle insidie soprattutto sotto l'aspetto fisico. Insomma, servirà un'ottima prestazione per riuscire a prendersi tre punti che si potrebbero rivelare determinanti per il passaggio del turno in un girone che comprende anche Svezia e Sudafrica. Un'Italia che si presenta come sappiamo ai nastri di partenza senza Sara Gama, tagliata fuori dalle convocate per quel ricambio generazionale messo in atto da Bertolini, e che ha dentro una delle più giovani della manifestazione: Giulia Dragoni, classe 2006, che da gennaio di quest'anno gioca nel Barcellona, la squadra che ha vinto l'ultima Champions League e che ogni anno investe nel movimento una decina di milioni di euro. Una predestinata, che potrebbe pure strappare qualche minuto. Nell'ultima amichevole infatti ha giocato titolare, al fianco di Manuela Giugliano, la romanista. Proprio lei, questa mattina, ha parlato in conferenza stampa.

ORGOGLIO GIALLOROSSO (E AZZURRO)

Manuela è stata una delle artefici della vittoria dello scudetto della squadra di Spugna. Qualità e geometrie in mezzo al campo che adesso sono al servizio della squadra azzurra. Inoltre la Roma è la formazione italiana che ha dato il maggior numero di calciatrici al Mondiale, la bellezza di 14 elementi - ci sono anche alcuni nuovi innesti - che in questo momento sono in Australia e Nuova Zelanda. In generale, dal campionato italiano, sono impegnate 40 ragazze. In questa speciale classifica l'Italia è quinta, alle spalle di Inghilterra (107), Stati Uniti (84) Spagna (72) e Frania (59). «Per me è un orgoglio ma credo lo sia anche per il club - ha detto Manuela sull'argomento - io credo nel lavoro del gruppo e sono felice alla Roma». «Vogliamo arrivare prima nel girone - ha sottolineato - anche se non sarà facile.

Il mio sogno è quello di festeggiare il mio compleanno qui». L'ambizione non manca, visto che il suo giorno è il 18 agosto, vale a dire due prima della finale della manifestazione. Infine un passaggio anche su Dragoni:«Se è qui un motivo ci sarà. Le ho consigliato di rimanere con i piedi per terra e soprattutto di giocare come sa, con poca pressione. Può crescere ancora molto»,

I GIRONI E GLI APPUNTAMENTI

Questo Mondiale per la prima volta si gioca con il format a 32 squadre: otto gironi, e poi ottavi, quarti e via dicendo. L'Italia è inserita nel raggruppamento G. Sotto il tabellone completo con le date delle azzurre e tutte quelle da non perdere. Le partite sono tramesse dala Rai (15 in totale, con tutte quelle dell'Italia e ci sono comprese anche le due semifinali e la finale) ma si possono vedere in streaming su FIFA+. In maniera gratutia. Oggi si è conclusa la seconda giornata con la semplice vittoria della Spagna sul Costa Rica (3-0), l'affermazione della Svizzera sulle Filippine (2-0) e il paeggio tra Nigeria e Canada (0-0).

A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera.

B: Australia, Repubblica d’Irlanda, Nigeria, Canada.

C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone.

D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina.

E: Stati Uniti, Vietnam, Paesi Bassi, Portogallo.

F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama.

G: Italia, Svezia, Sud Africa, Argentina.

E: Germania, Marocco, Colombia, Repubblica di Corea.



Lunedì 24 luglio, ore 8 italiane, Auckland: Italia-Argentina

Sabato 29 luglio, ore 9,30 italiane, Auckland: Svezia-Italia

Mercoledì 2 agosto, ore 9 italiane, Wellington: Sud Africa-Italia

Ottavi di finale: 5-6-7-8 agosto.

Quarti di finale: 11-12 agosto.

Semifinali: 15-16 agosto.

Finale: 20 agosto.