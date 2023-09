Mondiali 2026, via alle qualificazioni: Argentina in campo, in Europa si comincia nel 2025

Il viaggio verso la Coppa del Mondo del 2026 è ufficialmente cominciato. L'Argentina, campione in carica, aprirà le qualificazioni in Sud America, con le prime partite che sono in programma il prossimo 7 settembre. Le qualificazioni si concluderanno poi con gli spareggi intercontinentali nel marzo del 2026.

Si parte quindi il prossimo 7 settembre con tre partite: Argentina-Ecuador, Paraguay-Perù e Colombia-Venezuela.

Il primo turno di partite si concluderà il giorno successivo, con Uruguay contro Cile e il Brasile che sfiderà la Bolivia. Per la prima volta saranno 48 le nazionali che raggiungeranno la fase finale e, come confermato dal Consiglio della Fifa nel 2017, l'assegnazione degli slot per confederazione è la seguente:

Afc (Asia): 8,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali Fifa)

Caf (Africa): 9,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali Fifa)

Concacaf (Nord America): 6,5 slot (due squadre avanzano agli spareggi intercontinentali Fifa)

Conmebol (Sud America): 6,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali Fifa)

Ofc (Oceania): 1,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali Fifa)

Uefa (Europa): 16 slot

In Europa

Le qualificazioni in Europa comprenderanno una fase a gironi divisa in 12 gruppi da quattro o cinque squadre, che disputeranno partite di andata e ritorno in casa tra marzo e novembre 2025, con le 12 vincitrici dei gironi che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo. Le 12 seconde classificate dei gironi e le quattro vincitrici dei gironi meglio classificate della Nations League 2024/25 che si classificano al di fuori delle prime due del loro gruppo di qualificazione accederanno invece a una fase di spareggio a livello di confederazione che si terrà nel marzo 2026.

Le 16 squadre che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre. Ogni squadra disputerà una semifinale a girone unico e le vincitrici passeranno alla finale a girone unico all'interno della stessa finestra del calendario internazionale. Le vincitrici dei quattro percorsi si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026.