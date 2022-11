Iran, i giocatori non cantano l'inno prima della partita contro l'Inghilterra. I tifosi divisi tra sostegno e insulti

C'è chi ha ricordato il pugno chiuso di Tommy Smith e John Carlos a Città del Messico. Non sarà la portata di quel gesto enorme, ma la scelta dei giocatori dell'Iran di non cantare l'inno prima del match di esordio ai Mondiali in Qatar con l'Inghilterra è una decisione che fa quel rumore lì, quello che suona di rivoluzione. Perché gli undici eroi iraniani sono rimasti muti, mani sulle spalle dei compagni, mentre nello stadio risuonavano le note dell'inno. Una sfida al mondo e specialmente al regime, quello che in patria da settimane stanno combattendo giovani, donne, anziani. Sugli spalti c'è chi li insulta, ma c'è anche chi piange e chi con i propri cartelli dimostra la vicinanza a quei giocatori e a quelle proteste.

Le proteste in Iran arrivano in Qatar

Le ripercussioni delle proteste in Iran arrivano fino in Qatar, dove la nazionale è impegnata nella prima partita del girone contro l'Inghilterra. I calciatori non hanno cantato l'inno prima del match di esordio, ricevendo gli insulti dei tifosi, fischi inclusi. Dalla tribuna in cui sono assiepati, i sostenitori iraniani hanno subito cominciato a fare «buuuu» quando si sono accorti che i giocatori rimanevano muti durante l'inno. In molti hanno mostrato il dito medio verso il campo, altri il pollice verso. Dalla curva iraniana, una bordata di fischi.

Tutti gli 11 giocatori schierati al centro del campo sono rimasti in silenzio durante l'inno nazionale e l'impatto nello stadio Al Khalifa di Doha è stato ancora più forte poiché subito prima metà dello stadio che è in mano agli inglesi aveva intonato all'unisono «God Save the King». Ieri, il difensore Ehsan Hajsafi aveva dichiarato in conferenza stampa che la nazionale iraniana in questo mondiale rappresenterà «la voce del suo popolo».

Iran, i giocatori non cantano l'inno: la spiegazione

Ma perché questa decisione? In Iran è in corso da oltre 2 mesi una drammatica protesta contro il regime, esacerbata dalla morte della 22enne manifestante Mahsa Amini, dopo il suo arresto per mancato rispetto delle regole islamiche per indossare il velo. Da quel giorno, il 16 settembre scorso, sono stati 378 i morti nelle strade secondo l'ONG Iran Human Rights, con sede in Norvegia, oltre 15.000 gli arrestati. Una rivoluzione che non ha lasciato indifferenti neanche i calciatori. Ma che evidentemente non è piaciuta ai tifosi che erano lì. A Teheran i manifestanti hanno chiesto l'esclusione dal torneo, così tutta la squadra si è interrogata sull'atteggiamento da tenere per non dimostrare indifferenza rispetto alle proteste.

Giocatori dell’Iran silenti durante l’inno, lacrime sugli spalti. Il calcio, così come altri sport, è lo specchio della società. Non è mai solo sport, non è mai solo calcio. #FifaWorldCup2022 #InghilterraIran #mondiali pic.twitter.com/PLYiIeJHSS — Alessio Bonesoli (@bonesoli) November 21, 2022

Tra i tifosi il cartello "Women Freedom"

Ma c'è stata una parte del pubblico che ha manifestato in senso contrario: nel settore dove si trovano i tifosi dell'Iran, compresi quelli che hanno fischiato i calciatori che hanno cantato l'inno, ce ne sono altri, sia uomini che donne, i quali mostrano cartelli con i colori della bandiera nazionale e le scritte «Freedom for Iran» e «Woman Life Freedom».

Iran fans with a message before their World Cup opener: pic.twitter.com/icJ8E250wN — B/R Football (@brfootball) November 21, 2022

Ministro Israele: Iran potrebbe colpire Iran

L'Iran potrebbe attaccare i Mondiali di calcio in Qatar per causare «instabilità regionale». Questo l'ammonimento del ministro della Difesa di Israele Benny Gantz. «L'Iran sta cercando di conservare l'instabilità come situazione costante. Quando il mondo intorno è stabile, è esattamente l'opposto di quanto sta succedendo in Iran». «I Mondiali di calcio sono probabilmente uno di quegli eventi in cui Teheran cerca di causare instabilità».