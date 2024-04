25 aprile, Calenda a Milano: «Violenza indegna contro Brigata Ebraica»

EMBED





(LaPresse) "Quelle avvenute a Roma “sono delle violenze brutali, delle violenze brutali ancora più indegne perché fatte contro i simboli della Brigata ebraica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al corteo del 25 Aprile a Milano insieme alla Brigata ebraica. “Noi siamo qui oggi per un 25 aprile che sia di tutti, una festa repubblicana che tenga insieme la storia la memoria e il desiderio di preservarle”, ha detto Calenda. Teme contestazioni? “Non me ne importa proprio niente, penso che il 25 aprile non e di nessuno se non dei democratici. Il nostro partito prende il nome dal partito d’Azione. I partigiani azionisti hanno contribuito alla liberazione dell’Italia. Il resto mi interessa poco. Chi ne fa un evento settario contro gli altri non conosce il senso profondo della Liberazione”, ha concluso.