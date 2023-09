Mondiali 2030, avanzano Spagna, Portogallo e Marocco: «Non esiste proposta migliore della nostra»

Si fa sempre più forte la candidatura di Spagna, Marocca e Portogallo per ospitare i Mondiali del 2030. Un obiettivo fortemente voluto da tutte le Federazioni coinvolte, tanto che Luis Rubiales, l'ormai ex presidente spagnolo reso celebre dal bacio non consensuale strappato alla calciatrice Jenni Hermoso, aveva annunciato le proprie dimissioni per non compromettere la candidatura iberica. Nel fine settimana invece è andato in scena un vertice tra i presidenti federali di Spagna, Portogallo e Marocco per limare gli ultimi dettagli.

«Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra», ha detto al termine dell’incontro l’ex attaccante Fernando Gomes, oggi alla guida del calcio portoghese.

Anche i suoi omologhi Pedro Rocha e Fouzi Lekjaa hanno fatto trasparire identica fiducia nel progetto su cui si sta lavorando da anni, con il valore aggiunto della presenza tra i candidati di un paese del continente africano: «Camminiamo mano nella mano per un obiettivo che ci commuove ed entusiasma», ha detto lo spagnolo Pedro Rocha, mentre il presidente della Federcalcio marocchina Lekjaa ha parlato di opportunità storica, «un onore da perseguire lavorando con impegno e professionalità».