Mondiali femminili, la guida completa fino alla finale. Primi dati Fifa: battuti diversi record

Non c’è l’Italia, ma il Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda va avanti. Intanto anche Germania e Brasile hanno salutato la competizione: e ricordando quello che queste nazionali hanno fatto negli anni precedenti è una notizia che non può lasciare indifferenti. Insomma, non solo dalle nostre parti c’è da rifondare. Rimangono le altre favorite, pronte alla battaglia: Stati Uniti, Olanda e Inghilterra. La sensazione in questo momento è che siano loro le squadre che possono realmente alzare il trofeo il prossimo 20 agosto, giorno della finale.

Italia femminile, lo sfogo delle calciatrici: «Non siamo state messe nelle condizioni di fare meglio, in noi poca fiducia»

Ottavi

Domani iniziano gli ottavi di finale. Alle 7 c’è Svizzera-Spagna mentre alle 10 Giappone-Norvegia. Occhio alle nipponiche: hanno chiuso il girone a punteggio pieno con due romaniste in rosa. Dall’altro lato, nella squadra norvegese, ce ne stanno altre due che hanno vinto lo scudetto con la squadra di Spugna. Domenica alle 4 in campo ci vanno Olanda e Sudafrica. Sì, sarebbe stato questo l’accoppiamento delle azzurre. E nel caso fossero state eliminate nessuno avrebbe potuto dire nulla visto l’enorme valore delle orange. Sempre domenica, alle 11, è in programma Svezia-Stati Uniti. Il programma di lunedì è Inghilterra-Nigeria (9:30) e Australia-Danimarca (12:30). Chiudono questa prima fase ad eliminazione diretta Colombia-Giamaica (10:00) e Francia-Marocco (13:00): queste partite sono in programma martedì. I quarti di finale si giocheranno 11 e 12 agosto mentre le semifinali 15 e 16. Finale, come detto, il 20. Queste ultime tre partite sarà possibile seguirle anche sulla Rai.

I dati

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il giorno prima dell’inizio del Mondiale aveva lanciato un appello, spingendo la popolazione di Australia è Nuova Zelanda a comprare i biglietti. Il colpo sembra essere decisamente andato a segno, visti i dati appena pubblicati dal massimo organo calcistico Mondiale su questa prima parte di manifestazione. «Oltre 1.715.000 biglietti venduti per la FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023» si legge. Clamoroso il dato della partita tra Cina e Inghilterra: nel paese asiatico è stata seguita da 53,9 milioni di spettatori.

«Il traffico sulle piattaforme digitali della FIFA nei primi 15 giorni ha già superato quello di Francia 2019. Al termine della fase a gironi, sono stati battuti record in settori diversi come la vendita dei biglietti, le cifre delle trasmissioni e i dati dei media digitali. Il torneo ha anche stabilito nuovi parametri di riferimento per quanto riguarda le prestazioni sul campo, oltre a creare nuovi picchi nelle vendite di ospitalità e merchandising, nonché per il numero di volontari partecipanti». Tutto molto bello, peccato solamente che manchi l'Italia. Che come sappiamo e alla ricerca di un allenatore: Gautieri e Panico adesso sono i nomi più caldi, ma non sono escluse sorprese.