25 aprile, il video celebrativo della liberazione con le immagini dell'Istituto Luce

In occasione del 25 aprile, la Camera di Commercio di Roma ha realizzato un video, diffuso sui propri canali social istituzionali, in cui scorrono immagini evocative di quella storica giornata del 1945. La libertà risuona nelle voci della memoria, nei passi che non si fermano. È eredità di chi ha lottato, promessa per chi avanza. Ogni 25 aprile ricordiamo che liberi non si nasce, si diventa. Celebriamo insieme la libertà di vivere, la libertà di esprimersi, la libertà di lavorare, la libertà di fare impresa. Viva l'Italia, viva la libertà. Buon 25 aprile. Buona Festa della Liberazione