Mondiali Qatar, arriva il divieto per le Wags di vedere i calciatori: ecco dove alloggiano. Crociera da 1 miliardo di sterline e hotel di lusso

E se i calciatori stanno in campo, le Wags dove passano il loro tempo? Dopo il dress code da seguire per i Mondiali in Qatar alle fidanzate dei giocatori arriva anche il divieto (che da sempre è attivo) di incontrare i propri compagni nei giorni che precedono le partite. Beh d'altronde la bellezza estrema delle formose ragazze potrebbe distrarre troppo gli sportivi che ora devo avere solo un obiettivo: fare centro nella porta avversaria.

Mondiali Qatar, il dress code per le Wags: «Niente ombelico in vista né minigonne». E loro corrono ai ripari con gli stylist

Wags, ecco dove alloggiano le compagne dei calciatori

Così no alla birra, no all'ombellico di fuori e a minigonne e no anche a incontri segreti. La pelle di modelle e influencer deve essere tutta coperta (anche da sciarpe meglio se di Hermes e Gucci) quando sono in tribuna a fare il tifo per il proprio compagno, ma poi per loro è via libera, anche se in un paese islamico si trovano. Così le wags inglesi per ovviare a ogni possibile privazione imposta dalla religione del posto, decidono di passare questi giorni su una lussuosa nave da crociera da 1 miliardo di sterline.

La nave da crociera

A riportare i dettagli è il The Sun: saranno 6.762 gli ospiti che saliranno a bordo della nuovissima nave MSC Europa per il torneo. La nave da crociera di lusso è descritta dai suoi proprietari come una «metropoli urbana ultramoderna», con pacchetti per soggiornare a bordo che costano fino a 6.000 sterline.

La nave sarà attraccata appena al largo della costa di Doha durante la Coppa del Mondo nel minuscolo stato del Qatar. La MSC Europa è stata redatta come una delle soluzioni all'imminente pressione sugli hotel e sarà il luogo in cui alloggeranno le wags della squadra inglese.

Le wags inglesi alloggeranno in alcune delle 2.633 cabine che la nave possiede, con la maggior parte delle camere base dotate di letto, armadio, bagno e TV. La camera più lussuosa in offerta è la Owner's Suite di MSC Yacht Club. Quella cabina comprende un ampio balcone, una vasca idromassaggio privata, finestre panoramiche dal pavimento al soffitto e una zona pranzo e soggiorno separata. Il resto dei passeggeri avrà a bordo ben 33 ristoranti e bar tra cui scegliere di cenare. Un lungomare di 200 metri, 14 vasche idromassaggio con vista sull'oceano, 13 ristoranti e più di 30 bar e caffetterie . E sebbene siano stati avvertiti dalla FA con un rigoroso elenco di cose da fare e da non fare, i dettagli di sicurezza aggiuntivi che sono stati forniti dovrebbero tenerli fuori dai guai.

Le italiane

E intanto mentre le inglesi tra Giorgina Irwin (fidanzata di Aaron Ramsdale) e Annie Kilner (che accompagna Kyle Walker), le nostre di Wags sono in hotel. E' arrivata ieri Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, che ha cominciato a condividere sulle sue stories Instagram le foto di lei e il figlio che se la spassano beatatmente in quello che pare essere un hotel extra lusso. Foto a bordo piscina, baby vestito a festa in mood mondiali e foto sgranate della città. Di Matilde Rossi, la signora Skorupski e Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala, non si sa ancora nulla, nessuna delle due ha condiviso scatti che fanno pensare che le due donne siano già arrivate in Qatar. Dopo la caccia all'outfit è partita la caccia all'alloggio. Di Angela Orecchio