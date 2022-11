Iran non canta l'inno prima della partita contro l'Inghilterra. I tifosi li insultano dagli spalti

I giocatori iraniani non cantano l'inno nazionale, prima della partita contro l'Inghilterra ai Mondiali, e il pubblico dei loro tifosi li fischia e li insulta. Dalla tribuna in cui sono assiepati, i sostenitori iraniani hanno subito cominciato a fare buuuu quando si sono accorti che i giocatori rimanevano muti durante l'inno. In molti hanno mostrato il dito medio verso il campo, altri il pollice verso. Dalla curva iraniana, una bordata di fischi.