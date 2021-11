Genoa-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Chissà che emozione per Andrji Shevchenko ritrovare il suo Milan. Purtroppo per lui, però, ci sarà poco spazio per i sentimentalismi perché se da una parte c'è un Genoa che deve vincere per risollevarsi dal pantano della zona retrocessione, dall'altra i rossoneri di Stefano Pioli hanno bisogno di portare a casa tre punti pesantissimi per uscire dal momento no in Serie A, arrivato a Firenze nella sconfitta rocambolesca con la Fiorentina e continuato con l'1-3 rifilato dal Sassuolo a San Siro. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI GENOA-MILAN

Genoa-Milan, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 14 Biraschi, 5 Masiello, 15 Vasquez; 2 Sabelli 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 20 Ekuban. All. Shevchenko

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan, 20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All. Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Genoa-Milan sarà visibile in diretta tv sia su DAZN che su Sky Sport. Nel primo caso sarà possibile assistere alla sfida sia su una moderna smart tv che su un normale televisore, grazie a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Nel secondo caso, invece, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e il canale numero 251 del satellite.