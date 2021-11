Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Domenica la banda di Alessio Dionisi ha fatto un super regalo al Napoli. Con la vittoria del Sassuolo sul Milan e quella dei partenopei sulla Lazio, gli uomini di Luciano Spalletti hanno conquistato il primo posto in classifica in solitaria. Per non farselo sfuggire, però, ciò che servirà mercoledì 1° dicembre al Mapei Stadium è un'altra uscita da tre punti, come fatto intendere, però, non sarà semplice, anzi.

Senza Zambo Anguissa, ma soprattutto senza Viktor Osimhen, il tecnico toscano si affiderà ancora a super Dries "Ciro" Mertens, il migliore in campo del Napoli contro i biancocelesti dell'ex Maurizio Sarri. Per quanto riguardo, invece, i neroverdi, Gianluca Scamacca guiderà ancora il tridente con Domenico Berardi e Giacomo Raspadori. Ecco le probabili formazioni.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): 47. Consigli; 22. Toljan, 21. Chiriches, 31. Ferrari, 6. Rogerio; 16. Frattesi, 8. Lopez, 97. Henrique; 25. Berardi, 91. Scamacca, 18. Raspadori. All. Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): 25. Ospina; 22.Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui;. 8. Fabian, 68. Lobotka; 11. Lozano, 14. Mertens, 24. Insigne. All. Spalletti

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Sassuolo e Napoli di mercoledì 1° dicembre alle 20:45 al Mapei Stadium è un'esclusiva Dazn: in tv, per chi è abbonato potrà essere vista scaricando l'app di Dazn sui televisori di ultima generazione compatibili, o in alternativa utilizzando le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella relativa all'utilizzo del TIMVISION Box.