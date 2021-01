Napoli, Gattuso: «De Laurentiis? Gli ultimi 15-20 giorni mi hanno deluso»

Pesantissima polemica, in Casa Napoli, tra Rino Gattuso e il presidente De Laurentiis. «Con De Laurentiis il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono deluso: la vicenda è stata gestita male». Così Rino Gattuso spiega i rapporto con il presidente del Napoli, dopo le sconfitte di campionato e le critiche ricevute da tifosi e media. «Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente - ha aggiunto a Sky - Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto. Contattati altri allenatori? Dico solo che a prescindere dal contratto io non mi sono seduto al tavolo con squadre che pure avevamo mostrato il loro interesse nei miei confronti».

APPROFONDIMENTI CALCIO Elmas più Politano, il Napoli batte il Parma. Gattuso respira CALCIO Pagelle Napoli-Parma, Elmas gol gioiello, Lozano guizza, Hernani fa...

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA