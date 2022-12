Lazio, buona la prima in amichevole: Felipe Anderson e Luis Alberto ribaltano il Galatasaray

La prima amichevole della sosta è subito convincente per la Lazio. Contro il Galatasaray (alla quarta amichevole da inizio dicembre) i biancocelesti vincono 2-1. Al vantaggio di Yilmaz rispondono Felipe Anderson nel primo tempo e Luis Alberto nel secondo. Buona la riposta della squadra di Sarri contro una formazione che il 22 dicembre giocherà nella coppa nazionale mentre a Natale ripartirà in campionato dove è seconda dietro al Fenerbahce.

Parità nel primo tempo

Pronti via, la Lazio fa subito sul serio. Palla recuperata da Immobile al 2’ e tiro di Felipe Anderson che con la deviazione di Bardakci si stampa sul palo. Il Galatasaray risponde subito però e al 4’ passa in vantaggio. Mata manda in profondità Yilmaz che sfrutta un errato posizionamento di Romagnoli e batte Provedel. La Lazio non ci sta e all’11, ancora con Felipe Anderson, stavolta non sbaglia. Assist di Immobile, velo di Luis Alberto e mancino del brasiliano che proprio grazie al tocco di Bardakci in questo caso non lascia scampo a Kocuk. Al 17’ Akturkoglu torna a impensierire il club capitolino, ma Provedel si supera dopo aver perso palla in fase di impostazione. La Lazio invece sfiora il gol con un diagonale di Pedro al 22’, mentre quattro minuti più tardi invoca giustamente un rigore per fallo di Bayram su Immobile che l’arbitro Kolak – in difficoltà nei primi 45 minuti – erroneamente non vede. Prima del duplice fischio i turchi ci provano ancora con Akturkoglu che coglie il palo mentre Immobile dall’altra parte lo sfiora.

Luis Alberto decide il match

Sarri inizia la ripresa con quattro cambi. Dentro Patric, Hysaj, Marcos Antonio e Zaccagni, con Felipe Anderson che si sposta al centro dell’attacco. Esce infatti Immobile, la fascia di capitano passa a Luis Alberto che la inaugura dopo 17 secondi con un gol. Palla vagante al limite e piattone destro che lascia piantato Kocuk. Lo spagnolo è ispirato e manda in porta Basic al 53’, ma il croato spreca calciando sul portiere avversario. Il Gala torna a farsi vedere con Boey e Bardakci, ma in entrambi i casi Provedel è attento e sventa il pericolo. Buruk inserisce Mertens e il classe 2006 Akman, mentre Sarri dà minuti a Vecino, Romero e Cancellieri. Nel finale a parte in due conclusioni di Mertens il Galatasaray si vede poco. In casa Lazio invece a farla da padrona è la gestione con gli ingressi anche di Gila, Radu e Bertini. Risparmiato Milinkovic.