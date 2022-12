Live Galatasaray-Lazio: alle 16 la prima amichevole turca. Felipe Anderson, Immobile e Pedro nel tridente

Cinque giorni in Turchia per presentarsi nel migliore dei modi alla ripresa del campionato. È iniziato ieri il mini-ritiro della Lazio ed entrerà nel vivo tra pochissimo all'Emirhan Sport Center, nella prima amichevole contro il Galatasary. La squadra è al completo, con Vecino e Milinkovic tornati dal Mondiale. Attesi cambi formazione con minutaggi ad-hoc per testare al meglio la condizione fisica della squadra dopo le tante doppie sedute a Formello nelle scorse settimane.

Dove vedere Galatasaray-Lazio

Il calcio d'inizio è fissato alle 16:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it