Frosinone, Baroni prepara altre novità in vista del Milan

Marco Baroni si gode il punto di Udine e già pensa al Milan, nella sfida di Santo Stefano. Allo Stirpe si profila un match ad altissima tensione fra due squadre che, per motivi diversi, puntano a fare punti e in qualsiasi modo. Baroni, anche contro i rossoneri, sembra non voler stravolgere la formazione. L'allenatore, dopo non avere convocato Rai Vloet, a Udine ha mandato in panchina anche Joel Campbell, stella del mercato estivo del Frosinone, ma che fino a questo momento a livello di prestazioni non ha rispettato le aspettative. Per lui solamente pochi minuti nel finale. Contro il Milan si prevedono altre novità. © RIPRODUZIONE RISERVATA