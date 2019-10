Ultimo aggiornamento: 15:01

SPAL e Parma si affrontano quest'oggi al Paolo Mazza nella sfida del sabato alle ore 15. E' profonda crisi per i padroni di casa, che hanno perso 5 delle 6 partite fin qui disputate: oggi i 3 punti servono più dell'aria da respirare, per non rischiare di dover vivere un campionato di coda; meglio i ducali, che hanno sfruttato il doppio impegno casalingo che il calendario ha regalato loro sconfiggendo al Tardini prima il Sassuolo e poi il Torino nel posticipo di giovedì sera.Gli unici precedenti tra SPAL e Parma risalgono allo scorso campionato, in occasione del ritorno dei ducali in Serie A dopo la risalita dalla Serie D e in entrambe le occasioni sono stati i ferraresi a prevalere; in particolare, nella sfida del Paolo Mazza è stato grazie alla rete messa a segno da Antenucci al 4' della ripresa che i ragazzi di Leonardo Semplici si sono assicurati i 3 punti.