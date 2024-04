Pizza, la più buona del Mondo è a Casal Bertone: ad Andrea Gallizzi di "Pizzateca" l'ambito riconoscimento

Si è svolto a Parma, dal 9 al 11 Aprile, il 31° Campionato Mondiale della Pizza 2024. Oltre 1200 pizzaioli da 56 nazioni hanno gareggiato in 12 diverse categorie nella sede del Palaverdi di Parma.

Il vincitore

A trionfare, nella sezione più ambita, il World Pizza Team, è stato il team di Andrea Gallizzi, chef e mente creativa di Pizzateca, pizzeria alla pala che dal comune di Roviano, storico borgo di 1.500 abitanti nella Valle dell’Aniene, ha raggiunto Roma in Via Cesare Ricotti nello storico quartiere Casal Bertone, dove in rapidissimo tempo è divenuta punto di riferimento non solo del quartiere ma di tantissimi appassionati e curiosi che da tutta la città arrivano a Pizzateca per assaggiare le specialità prodotte dal Team di Andrea neo Campione del Mondo.

Lo chef Andrea Gallizzi grazie alla lunga esperienza in cucina è riuscito a portare i sapori tradizionali del territorio sulla pizza alla pala utilizzando ingredienti freschi, stagionali e di qualità per creare i menu di Pizzateca. Il prezioso riconoscimento di Parma è ancora una volta un segno tangibile della qualità e creatività di tutto lo staff della Pizzeria di Casal Bertone. Nelle due attuali sedi di Pizzateca a Roviano e a Roma potrete trovare provare e gustare, tra le tante specialità, anche la pizza alla pala con base di melanzane diventata oggi campione del mondo.