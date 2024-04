Napoli-Parma under 16: lite tra genitori al centro sportivo Kennedy, indagano i carabinieri

Nello scorso weekend si è giocata la partita tra Napoli e Parma, categoria under 16, al Centro Sportivo Kennedy. Nel corso del match c'è stata anche una rissa tra i genitori delle due squadre, che ha portato ad un ferito: un uomo di 54 anni, di origini romagnole, che è stato trasportato in ospedale.

Rissa al Curi, caccia ai violenti. «I nostri bambini terrorizzati»

La vicenda

Un uomo di 54 anni, di Cadelbosco, è stato ferito durante la rissa tra i genitori nel match tra Napoli e Parma under 16. L'uomo è stato trasferito nell'ospedale di Giugliano in Campania e gli è stata diagnosticata una rottura del setto nasale e sette giorni di prognosi. I carabinieri sono accorsi immediatamente sul posto e stanno indagano per ricostruire la vicenda.