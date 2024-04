Wit, lo spettacolo sulla relazione medico paziente: la malattia e la necessità della condivisione secondo John Donne: “Nessun uomo è un'isola”

Wit, lo spettacolo in scena al Teatro Due di Parma fino al 30 aprile, sono ottanta minuti di colloqui paziente - medico, neon ospedalieri e versi di poesie in cui la virgola è presa sul serio come spartiacque rapido e indolore tra la vita e la morte. Le poesie sono di John Donne: il poeta, predicatore e studioso metafisico inglese del Settecento, quello di “Nessun uomo è un'isola”. La virgola accabadora è contenuta nel finale del decimo Sonetto: “E dopo un breve sonno, desti saremo in eterno e Morte più non sarà, Morte tu morrai”. La strofa viene ripetuta, shakerata nelle orecchie-alambicco degli spettatori per distillare bene il wit (traducibile solo parzialmente con la parola “arguzia”). Il testo messo in scena è la prima regia della direttrice artistica del Due, Paola Donati (curriculum sterminato da dirigente teatrale e docente a Roma, Parma e Venezia) che lo ricevette da Luca Fontana, scomparso ormai un anno fa, ed è il premio Pulitzer per la drammaturgia vinto nel 1999 da Margaret Edson che scrisse “Wit” per indagare il dolore che accompagna la ricerca della consapevolezza di sé durante una malattia, quando la sete di conoscenza ha bisogno della condivisione, della relazione umana ed è disposta – alla fine – anche a fermarsi per aprirsi al «tempo della semplicità e della dolcezza» che non offrono progressi conoscitivi o salti di carriera.

