Parma, proroga del riscaldamento fino al 28 aprile: nuove regole e orari

Lunedì 22 Aprile 2024, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 11:56

A seguito delle persistenti basse temperature e delle previsioni meteorologiche, è stata emessa una nuova ordinanza del Comune di Parma che estende fino al 28 aprile 2024 la possibilità di accendere facoltativamente gli impianti termici di riscaldamento. Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 6,5 ore al giorno, nell'intervallo dalle 5:00 alle 23:00. «La popolazione è invitata a utilizzare il riscaldamento nelle ore più fredde e si ricorda che è obbligatorio non superare i 19°C (con una tolleranza di +2°C) per gli edifici residenziali e commerciali, e i 17°C (con una tolleranza di +2°C) per quelli industriali e artigianali». Freddo artico, quando finisce? La tregua del 25 aprile (ma con qualche temporale): ecco le previsioni meteo. Neve in Valtellina, si scia