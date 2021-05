Gattuso alla Fiorentina. Napoli-Conceição, è stop

Altra giornata bollente sul fronte allenatori. Con Napoli e Fiorentina ancora protagoniste. La Viola ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo di Gattuso, il preferito di Commisso. Il tecnico calabrese ha firmato un contratto sui 3 milioni di euro a stagione, con i bonus. È invece saltata la trattativa tra De Laurentiis e l'ex laziale Conceição. Il portoghese ha avanzato pretese economiche importanti, che hanno spiazzato il patron azzurro. I buoni rapporti con l'agente dell’ex laziale, ancora sotto contratto con il Porto, non sono serviti quindi ad avvicinare le parti, anzi: si parla di una distanza quasi incolmabile.

Attenzione quindi a nuovi ribaltoni o ad un possibile rilancio per Galtier del Lille: il tecnico francese, nel mirino anche del Nizza piace molto per la valorizzazione dei giovani. Resta intanto bloccato Spalletti, che da tempo ha dato la sua disponibilità. Mentre Allegri aspetta una chiamata da Real o Juventus. I bianconeri, ricordiamolo, sono orientati a cambiare Pirlo solo per un big come appunto il livornese o Zidane.

