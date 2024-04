Miliardari italiani nello sport secondo Forbes, Armani primo. Rocco Commisso davanti a Dan Friedkin e Joey Saputo

Sono 2.781 i miliardari in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima. In particolare, 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021. Lo certifica la nuova classifica di Forbes che conferma in vetta Bernard Arnault con un patrimonio familiare di con 233 miliardi di dollari. L’imprenditore francese controlla e ha partecipazioni nel colosso del lusso Lvmh a cui sono affiliati 75 marchi di moda e cosmetici. Poi Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Entra tra i miliardari la cantante Taylor Swift con 1,1 miliardi: 500 milioni di dollari guadagnati secondo la rivista statunitense, grazie ai diritti d'autore e alle tournée, e altri 500 milioni grazie al suo catalogo. Inoltre, sempre secondo Forbes, la musicista avrebbe guadagnato 125 milioni di dollari grazie a investimenti nel settore immobiliare.

