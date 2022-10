Fiorentina-Lazio, Milinkovic torna al Franchi: Sarri punta sul Sergente in uno stadio che lo esalta

Come dimenticare lo sfogo di Pradè: «Noi non dobbiamo pregare nessuno per venire alla Fiorentina, tantomeno un ragazzo di 20 anni che dovrebbe venire qui col fuoco dentro». Era il 25 luglio 2015 e di lì a poco Milinkovic avrebbe messo da parte la Viola per firmare con la Lazio. Una storia d'amore, quella tra Sergej e il club capitolino, che dura ancora, nonostante le infinite voci di mercato sul suo conto. Sette anni conditi da 62 gol e 50 assist. Ora sul cammino del miglior centrocampista goleador della storia biancoceleste riecco spuntare la Fiorentina e c'è da giurare che il serbo vorrà ancora essere protagonista.

Ironia del destino in quel Franchi che ha rischiato di essere il suo stadio Milinkovic ha trovato la prima gioia con la Lazio e in Serie A. Colpo di suola, slalom e sinistro all'angolino con tanto di linguaccia per esultare. Uno scherzo da parte di un giovanissimo Sergej, ora di certo più maturo e concentrato solamente sulla crescita personale. Nel suo mirino c'è il Mondiale da protagonista con la Serbia e per questo ogni tipo di discorso inerente al rinnovo è stato rimandato. Il presidente Lotito è già pronto all'assalto per il prezzo pregiato della sua rosa che valuta ancora 100 milioni di euro e l'obiettivo sarà evitare di rimanere condizionati dalla scadenza a giugno 2024.

Il numero 21 però avrà tempo per pensare a tutto ciò. Per ora è meglio concentrarsi partita per partita e la prossima sarà pure un'occasione di riscatto. A sorpresa Sarri lo ha schierato tra i primi undici nella trasferta europea con lo Sturm Graz, ma Milinkovic non ha inciso. Il Comandante lo ha pure sostituito al 63'. Un'anomalia vedere Sergej così fuori dal gioco, ma ecco che il calendario pazzo di questo 2022/23 gli concede subito l'opportunità di rifarsi. Il serbo infatti è atteso dal 1' in una linea mediana completata da Cataldi e con ogni probabilità Vecino. Appuntamento stasera alle 20:45 in quel Franchi dove il numero 21 ha già colpito due volte, l'ultima lo scorso anno. Imporsi per la seconda gara di fila sarebbe un unicum e allo stesso tempo un vero smacco per il club viola, così vicino ad acquistarlo in quell'estate del 2015. Poi la storia ha detto altro.