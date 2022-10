Lazio, Sarri ritrova Casale e ne gestisce quattro. Le ultime sulla possibile tournée

Tempo di tornare a fare sul serio a Formello. Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Sarri ai suoi calciatori, oggi la Lazio è ripartita col lavoro tattico. Dopo lo scialbo 0-0 di Graz in Europa League, ora nel mirino c’è la Fiorentina in Serie A. Il club capitolino è reduce da ben tre vittorie di fila e sicuramente Sarri vorrà proseguire la striscia positiva come già fatto sapere ai propri calciatori.

Lazio, Sarri riabbraccia Casale: gestiti in quattro in ottica Fiorentina

La migliore notizia della giornata per il Comandante è stato il recupero di Casale. L’ex Hellas è tornato in gruppo saltando solo il torello. Ottima notizia per il reparto arretrato visti gli acciacchi di Gila e Romagnoli. A tal proposito, nessun problema per entrambi, anche se non si sono visti col resto dei compagni. Lo spagnolo dopo il risentimento muscolare in Europa League ha svolto una corsa differenziata attorno al secondo campo di Formello, mentre per il numero 13 solo palestra dopo l’influenza intestinale degli ultimi giorni. La gestione regna sovrana a Formello e per questo anche Immobile e Cataldi hanno saltato la parte finale di allenamento. Per sopperire alle assenze, dalla Primavera sono stati aggregati Floriani Mussolini, Marinacci e Bigonzoni. Domattina ci sarà la rifinitura anti Fiorentina prima della partenza verso la Toscana.

Lazio: da Maestelli alla tournée, fino alla Partita per la Pace. Tutte le ultime novità

Intanto le sorprese non sono finite a Formello e nemmeno per la famiglia Maestrelli. Oggi i parenti del Maestro, guidati ovviamente dal figlio Massimo, sono stati ospiti del presidente Lotito nel centro sportivo biancoceleste con altri scatti nel quartier generale della Lazio. Nel frattempo il club sta valutando le possibili opzioni per una tournée durante il Mondiale. Tra queste, come destinazioni ci sono Nord America, Asia e Argentina, ma il desiderio di Sarri al momento è quello di restare a Formello. Infine arrivano novità anche dalla “Partita per la Pace”. Lunedì 10 ottobre alle ore 10, proprio per omaggiare Maradona sarà disponibile il primo omaggio virtuale inerente al match che culminerà in quello reale previsto per la gara del 14 novembre. L’omaggio durerà 24 ore e sarà disponibile su weplayforpeace.org.