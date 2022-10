Lazio, Sarri mette nel mirino la Fiorentina. Dubbio Vecino-Luis Alberto per il Comandante

È tempo di dimenticare le difficoltà di coppa per la Lazio. L'Europa League ancora una volta ha dimostrato di essere digerita poco dal club capitolino, soprattutto in trasferta. Ora il campionato metterà i biancocelesti di fronte a un'altra gara lontano dall'Olimpico e Sarri pretenderà un'accelerazione. Finora in tre partite sono arrivati 5 punti sui 9 disponibili e una prova convincente al Franchi confermerebbe la buona partenza di questo inizio di stagione.

Lazio, tutti a disposizione per Sarri ottica Fiorentina

Non è mai semplice però affrontare la Fiorentina tra le proprie mura amiche, per questo Sarri negli ultimi due giorni ci ha tenuto a mantenere alta la concentrazione dei suoi calciatori. La notizia migliore per il tecnico è che finalmente avrà tutto il gruppo a disposizione. Mancava solo Casale all'appello e dopo il ritorno di ieri in gruppo ora non ci sono più defezioni. Nemmeno Gila e Romagnoli, gestiti nella giornata di ieri e oggi regolarmente col resto dei compagni. Tutto nella norma perciò per il tecnico biancoceleste che raggiungerà la cara Firenze, in passato casa sua, con un solo dubbio di formazione.

Lazio, Sarri ha un solo dubbio in vista della Fiorentina

Nella rifinitura mattutina il Comandante chiaramente ha mischiato le carte, ma difficilmente si vedrà una Lazio diversa da quella che ad oggi può essere considerata quella titolare. Tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà come al solito Provedel. Il quartetto difensivo sarà formato ai lati da Lazzari e Marusic, mentre al centro da Patric e Romagnoli. Milinkovic è destinato a un'altra presenza dal 1' nello stadio che in passato avrebbe potuto essere suo e dove spesso si esalta. In cabina di regia toccherà ancora a Cataldi, mentre Vecino e Luis Alberto si giocheranno il posto come mezzala sinistra, stavolta con l'uruguaiano in vantaggio. Giunti in attacco, dopo l'esclusione in coppa, Zaccagni è pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra del tridente completato da Felipe Anderson e ovviamente Immobile, a una sola lunghezza dalla top ten dei marcatori di sempre in Serie A.