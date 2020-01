Fiorentina, ecco Cutrone. Pedro ai saluti

Cutrone-Fiorentina, ci siamo. Entro le prossime ore, il club viola conta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante classe '98, che torna così in Italia dopo una breve parentesi al Wolverhampton. La società di Commisso aveva impostato da giorni l'accordo con gli inglesi sulla base di un prestito di 18 mesi con riscatto, ma per la fumata bianca serviva anche l'intesa sulle modalità di pagamento. L'arrivo dell'ex rossonero libera così Pedro. Probabile il rientro del brasiliano in Patria, dove lo vogliono Gremio e Flamengo.

Ultimo aggiornamento: 17:06

