Cutrone, no a tre club italiani: firma col Valencia. Lautaro ad un passo dal rinnovo: cifre e dettagli

No a Udinese, Parma e Bologna. Dopo settimane di trattative e tira e molla, Cutrone lascia il Wolverhampton per andare in prestito, fino a giugno, al Valencia. Il club iberico, da sempre in ottimi rapporti proprio con Mendes, si conferma così una squadra dalla grande tradizione italiana. Restando in tema attacco, la giornata di ieri è stata molto importante anche sul fronte Lautaro Martinez. Infatti, gli agenti del Toro hanno raggiunto un'intesa di massima con la società nerazzurra per un rinnovo fino al 2024, sui 5 milioni di euro a stagione. Si tratta di una cifra molto più bassa rispetto ai 10 milioni di euro garantiti la scorsa estate dal Barcellona. Non a caso, sono serviti tre incontri in una settimana e diversi confronti per impostare una piattaforma d'accordo soddisfacente per tutti i protagonisti. La clausola? Potrebbe essere eliminata anche se nessuno, la scorsa estate, si è mai avvicinato ai famosi 111 milioni. Anzi: i blaugrana si erano spinti fino a 50-60 milioni, con l'inserimento di due contropartite.

