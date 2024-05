Allegri all'ultimo trofeo con la Juventus? Resta o va via? Il record di cinque Coppa Italia: dal contratto alla possibile buonuscita

Massimiliano Allegri ha disputato forse la sua ultima finale sulla panchina della Juventus. Voleva lasciare nel migliore dei modi, o quantomeno senza quell'amaro in bocca che aveva raccolto durante la stagione. Vince la Coppa Italia nell'ultimo atto contro l'Atalanta, la quinta da allenatore (primato in Italia), nonché la quindicesima nella storia del club bianconero. Vlahovic regala al tecnico livornese forse l'ultima gioia con la Juve. Quella di Coppa Italia potrebbe essere stata l'ultima finale per l'allenatore toscano in bianconero, visto che il suo secondo ciclo sembra ormai al capolinea. Non basterà un trofeo per annullare gli aspetti negativi del suo secondo percorso alla Juventus ma potrebbe quantomeno rendere meno amaro l'addio.