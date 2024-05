Atalanta-Juventus: dove vedere in chiaro la finale di Coppa Italia, orario e probabili formazioni

La Coppa Italia è arrivata all'ultimo atto e vede protagoniste Atalanta e Juventus che si sfideranno mercoledì sera a Roma per alzare il trofeo. I bergamaschi arrivano alla partita con la fatica sulle spalle dopo le gare di Europa League contro il Marsiglia, sconfitto in semifinale. Dopo aver affrontato i francesi, la Dea ha superato la Roma nello scontro diretto per la Champions League. I bianconeri, invece, stanno passando un momento di crisi nera (2 vittorie nelle ultime 15 partite) che la vittoria della coppa potrebbe allontanare o quantomeno alleviare. Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Scamacca, assenza molto pesante, ma anche dell'infortunato Kolasinac.