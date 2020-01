Milan, Caldara torna all'Atalanta in prestito

Colpo dell'Atalanta: dal Milan torna, in prestito per 128 mesi con diritto di riscatto, Mattia Caldara. Il difensore, 25 anni, era stato acquistato dai rossoneri nell’estate del 2018 nell’ambito di un'operazione che riportò Bonucci alla Juventus e Higuain al Milan. Caldara, però, non ha avuto fortuna in rossonero causa due infortuni importanti: prima la lesione parziale al tendine d’Achille, poi la rottura del legamento crociato. Solo due le presenze con la maglia del Milan: una in Europa League e una in coppa Italia. Mai presente in campionato.





