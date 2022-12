La Ternana di Andreazzoli in confusione perde in casa col Como per 0 a 3 tra errori e sfortuna

TERNI - Una Ternana così non la si era più vista da diversi anni. Il Como, che non vinceva dal 6 novembre, ne rifila 3 ai rossoverdi. Lo fa giocando una partita accorta capitalizzando le occasioni avute nel momento giusto. Dall'altra parte una squadra, quella rossoverde, che dopo aver subito la rete di Cutrone al 15' è andata in appannamento e poca è servita la reazione nella ripresa. A sbagliare ancora una volta il gol di un eventuale pareggio è Falletti. Poi sono Coulibaly e Favilli a rendersi pericolosi prendendo rispettivamente un palo e la traversa, con l'ex attaccante della Juventus che impegna in più di una circostanza Ghidotti. La Ternana non segna più su azione da otto partite.

Così arriva il raddoppio di Ambrosino che rappresenta il preludio al tris di Mancuso in contropiede in pieno recupero dopo che Iannarilli era stato decisivo in almento un paio di circostanze.

TERNANA-COMO 0-3

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Mantovani, Corrado (42’ st Celli); Coulibaly (42’ st Cassata), Di Tacchio (1’ st Proietti), Palumbo (24’ st Agazzi); Falletti; Partipilo (24’ st Pettinari), Favilli. All. Andreazzoli. A disp. Krapikas, Rovaglia, Moro, Paghera, Diakitè, Ghiringhelli, Bogdan

COMO (3-4-1-2): Ghidotti; Odentthal, Scaglia, Binks; Faragò (13’ st Da Riva), Bellemo, Arrigoni, Ioannou (35’ st Cagnano); Blanco (13’ st Mancuso); Cutrone (13’ st Parigini), Gabrielloni (22’ st Ambrosino). All. Longo. A disp. Bolchini, Vigorito, Celeghin, Ba, Delli Carri

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: pt 15’ Cutrone; st 32’ Ambrosino, 48’ Mancuso

NOTE: spettatori 4.105 per un incasso di 30.805 euro. Ammoniti Favilli per proteste, Di Tacchio, Binks, Defendi, Gabrielloni, Cagnano per gioco falloso. Angoli 9 a 11. Recupero tempo pt 2’ st 6’