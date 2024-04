Fifa, continua la battaglia alle commissioni degli agenti: Infantino chiede aiuto ai governi

Continua l'impegno della Fifa e di Gianni Infantino contro le commissioni per gli intermediari. Il numero 1 dell'organizzazione calciatica mondiale ha attaccato con un lungo comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram anche gli agenti. Il messaggio però non è volto solo a condannare queste figure, ma anche a chiedere una mano ai governi per cercare di porre un freno a questo movimento. A questi, Infantino chiede delle regolamentazioni che possano permettere al calcio di trattenere tutti quei soldi che, invece, escono a causa degli intermediari.

Infantino: «I governi ci diano una mano»

Ecco un estratto del comunicato di Infantino: «La scorsa settimana è stato annunciato che i club inglesi della Premier League hanno speso quasi 500 milioni di euro in canoni ad intermediari e agenti dal 1° febbraio 2023 al 1° febbraio 2024. La maggior parte di questi soldi sta lasciando il calcio. [...] Invito i governi e i legislatori a unirsi a noi e a svolgere un ruolo attivo nel garantire che i fondi generati dai trasferimenti siano conservati all'interno del calcio e condivisi con club di tutto il mondo, poiché sono assolutamente fondamentali per le generazioni attuali e future di calciatori».