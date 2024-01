Global transfer report, la FIFA pubblica i numeri del 2023: record di trasferimenti

La FIFA ha pubblicato oggi l'edizione 2023 del Global Transfer Report, secondo cui nel 2023 è stato raggiunto il record assoluto di 74.836 trasferimenti transfrontalieri. Circa 23.689 (31,7%) di questi trasferimenti hanno riguardato professionisti (uomini e donne), mentre gli altri 51.147 (68,3%) sono stati effettuati da dilettanti. Dopo il calo della spesa nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia COVID-19, nel 2023 i club hanno speso un nuovo record per le spese di trasferimento internazionale, con un esborso combinato che ha raggiunto un totale di 9,63 miliardi di dollari, con un aumento del 48,1% rispetto al 2022 e superando il precedente record, stabilito nel 2019, di oltre 2 miliardi di dollari.

I primi dieci trasferimenti di giocatori hanno generato da soli più del 10% dell'intero importo speso per i trasferimenti nel 2023. Allo stesso modo, dei 3.279 trasferimenti che prevedevano un corrispettivo, i primi 100 sono stati responsabili di oltre il 45% di tutto il denaro speso per i trasferimenti, con i club inglesi ancora una volta in cima alla lista con 2,96 miliardi di dollari. I club tedeschi sono in cima alla lista dei compensi ricevuti dai trasferimenti in uscita, con un totale di oltre 1,2 miliardi di dollari.

La crescita del calcio femminile professionistico

Continua la crescita impressionante del calcio femminile professionistico che non ha mostrato segni di cedimento nemmeno nel 2023, con oltre il 20% di trasferimenti in più l'anno scorso rispetto al 2022. Anche il numero di club coinvolti nei trasferimenti internazionali è passato da 507 nel 2022 a 623 nel 2023, con un aumento del 22,9%. Tutti questi numeri riflettono gli enormi passi avanti compiuti nel gioco femminile, con un numero sempre maggiore di giocatrici che diventano professioniste. Nel 2023 sono stati registrati circa 1.888 trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste, con un nuovo massimo di 131 associazioni (+7,4% rispetto al 2022) coinvolte in questi trasferimenti.

Trasferimenti internazionali di dilettanti

Nel 2023, più di 50.000 giocatori dilettanti si sono trasferiti oltre confine per unirsi a un club di una nuova associazione. Circa il 91,7% di questi giocatori erano maschi. La portata globale del calcio dilettantistico è impressionante: 207 delle 211 associazioni affiliate alla FIFA sono state coinvolte in almeno un trasferimento dilettantistico lo scorso anno. La prima associazione in termini di numero di trasferimenti amatoriali in entrata è stata la Germania con un totale di 7.825. Il Global Transfer Report 2023 include anche analisi sulle nazionalità dei giocatori, sull'età e sugli spostamenti tra confederazioni e associazioni, oltre all'elenco dei migliori trasferimenti sia nel gioco maschile che in quello femminile.